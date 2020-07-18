В Чувашии применят новый подход к восстановлению прав обманутых дольщиков

18 Июль 2020 2020-07-18T11:26:31+03:00

В настоящее время в Единый реестр проблемных объектов включено 13 объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Чувашии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе предлагают ввести трехстороннюю ответственности за достройку объектов, которые уже стали проблемными, но процедура банкротства застройщика еще не открыта

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17 июля врио главы Чувашии Олег Николаев в Москве встретился с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым. На совещании ситуация проговаривалась по каждому проблемному объекту отдельно, чтобы в максимально короткие сроки восстановить права обманутых дольщиков компаний «Алза», «Фирма Три АСС» и «Фирма Старко».

Кроме того, управленцам удалось выработать новый подход к решению подобных вопросов в Чувашии. Речь идет о введении трехсторонней ответственности за достройку объектов, которые уже стали проблемными, но процедура банкротства застройщика еще не открыта. В тесной связке с компанией-застройщиком будут работать региональные власти и Фонд защиты прав дольщиков.

«Будем стараться сделать так, чтобы и застройщик до банкротства не доходил, и проблемный объект был достроен и введен в эксплуатацию, а права дольщиков защищены. Этот путь поможет быстрее и эффективнее решить вопрос с проблемными объектами, — отметил Олег Николаев. - Ведь уже после введения процедуры банкротства восстановление прав дольщиков затягивается из-за судебных разбирательств. Сейчас этот путь решения проблемы актуален, например, по отношению к компании «Лидер». Будем внедрять новый подход».

Напомним, в настоящее время в Единый реестр проблемных объектов включено 13 объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Чувашии. Общее количество граждан, заключивших договоры долевого участия, – около 900 человек