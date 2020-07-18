Причина пожара в соборе в Нанте: Ищут криминальный след

На западе Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла Фото: REUTERS

Прокурор сообщил о возможном криминальном следе в причинах пожара, случившегося в Соборе Петра и Павла во французском Нанте.

Ожидается, что на место пожара прибудут премьер-министр Франции и глава МВД.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сегодня, около 7:30 утра по местному времени в Нанте на западе Франции загорелась одна из крупнейших готических церквей страны. На месте работали более 100 пожарных, а периметр собора был оцеплен. Жителей города просили не приближаться к месту пожара.

Собор был заложен в 1434 году. Его строительство заняло 457 лет и завершилось только в 1891 году.

Напомним, во Франции недавно закончили реставрацию одной из главных достопримечательностей мира - Собора Парижской Богоматери. Огонь охватил его 15 апреля прошлого года, сообщал сайт KP.ru. В Нотр-Даме полностью обрушились крыша, шпиль и часы.