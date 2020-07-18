2020-07-18T11:49:11+03:00
В мире

Google будет блокировать неподтвержденную информацию про коронавирус

Американская корпорация посчитала, что непроверенные источники принесут ей убытки в миллионы долларов
Анастасия РЫШКОВА
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Псевдоинформация по коронавирусу будет блокироваться корпорациейПсевдоинформация по коронавирусу будет блокироваться корпорациейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Google будет блокировать рекламу с неподтвержденными данными по коронавирусу. Американская корпорация также запретит и рекламу сайтов с подобным контентом. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

В Google уже действует политика, не допускающая теории псевдомедицинского характера. Эксперты отмечают, что за все время они выявили около 200 млн реклам такого рода. Они несут опасность для людей, считают специалисты.

Американская корпорация решила принять дополнительные меры. Специалисты подсчитали, что от недостоверной рекламы убытки компании могут составить до $19 млн. в год. Именно поэтому начиная с 1 августа Google будет уделять особое внимание ресурсам связанными с COVID-19.

Это связанно с псевдотеориями о вживление в людей чипов, разработанных в корпорации Microsoft Билла Гейтса, по которым можно отследить любого человека на планете.

Напомним, что сам Гейтс назвал подобные заявления "крайне глупыми или странными". Блокироваться объявления в Google будут непосредственно сотрудниками и автоматически настроенными программами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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