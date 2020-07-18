2020-07-18T12:00:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве сообщили, когда начнётся вторая волна коронавируса и какой она будет

Главный инфекционист министерства считает, что из-за переболевших вторая вспышка пройдёт иначе
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавирусаВ Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вторая волна коронавируса наступит осенью вместе с сезонной эпидемией других респираторных заболеваний, сообщил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Специалист также связывает второй всплеск заболеваемости коронавирусом с тем, что многие учащиеся и работники вернутся в коллективы, люди вернутся из отпусков. Однако вторая волна ожидается гораздо меньшей силы, передаёт слова инфекциониста Интерфакс.

Чуланов пояснил, что из-за приобретённого иммунитета к коронавирусу многие переболевшие им заразятся снова с меньшей вероятностью, а многие люди стали относиться ответственнее к рекомендуемым мерам.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда", ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса. Полная версия интервью также опубликована на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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