В Минздраве сообщили, когда начнётся вторая волна коронавируса и какой она будет

18 Июль 2020 2020-07-18T12:00:30+03:00

В Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Вторая волна коронавируса наступит осенью вместе с сезонной эпидемией других респираторных заболеваний, сообщил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Специалист также связывает второй всплеск заболеваемости коронавирусом с тем, что многие учащиеся и работники вернутся в коллективы, люди вернутся из отпусков. Однако вторая волна ожидается гораздо меньшей силы, передаёт слова инфекциониста Интерфакс.

Чуланов пояснил, что из-за приобретённого иммунитета к коронавирусу многие переболевшие им заразятся снова с меньшей вероятностью, а многие люди стали относиться ответственнее к рекомендуемым мерам.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда", ждать ли в Москве вторую волну эпидемии коронавируса. Полная версия интервью также опубликована на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU