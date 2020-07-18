Каждый пятый россиянин поддерживает идею увеличить возраст молодежи до 35 лет

18 Июль 2020 2020-07-18T12:25:55+03:00

Сервис SuperJob провел опрос среди граждан, многие из которых считают, что 30 - это не придел

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Портал SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, до какого возраста они считают себя молодыми. 24% граждан поддерживают мнение об увеличение предельного возраста молодежи до 35 лет, при этом столько же респондентов считают верной планку в 30 лет. Данные сервиса опубликованы в субботу, 18 июня.

"Россиян, считающих, что молодой возраст ограничивается 30 годами, - 24%. Столько же граждан говорят, что молодежь — это лица до 35 лет включительно. Каждый пятый уверен, что молодость заканчивается на отметке 25 лет. Возраст моложе 20 лет назвали 22% опрошенных", - говорится в предоставленных данных.

Рубеж молодости в 35 лет чаще всего называли женщины – 29% опрошенных.

Ранее, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев заявил о том, что законопроект о молодежной политике предусматривает увеличение возраста молодежи с 30 до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU