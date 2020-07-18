18 Июль 2020 2020-07-18T18:19:26+03:00

Сергей Собянин добавил, что пандемия коронавируса - это огромный урок для нас. Она помогла оценить возможности онлайн-образования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во время вспышки коронавируса столичные школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Но сразу же начались споры о том, вытеснит ли удаленка очные занятия полностью. В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин заявил о невозможности заменить очную форму обучения дистанционной. Мэр Москвы считает, что общение с учителем напрямую играет ключевую роль в образовании.

- Все познается в сравнении, - сказал Собянин. - Понятно, что мы, проводя очное обучение в школах, привыкли к этой системе, когда учитель напрямую общается с учеником, начитывает материал, спрашивает. Это наша обычная школьная жизнь. Я думаю, ее невозможно заменить, даже не нужно пытаться. Потому что общение с учителем не только чисто учебный процесс, но и психологический, социальный, воспитательный. Плюс общение детей на одной площадке, когда они вместе мужают, взрослеют, познают мир.

Сергей Собянин добавил, что пандемия коронавируса - это огромный урок для нас. Она помогла оценить возможности онлайн-образования.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU