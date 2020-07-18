2020-07-18T18:19:26+03:00
Общество

Сергей Собянин заявил о невозможности заменить очную форму обучения дистанционной

По его мнению, в образовании важным остаётся живое общение [эксклюзив kp.ru]
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Сергей Собянин добавил, что пандемия коронавируса - это огромный урок для нас. Она помогла оценить возможности онлайн-образования.Сергей Собянин добавил, что пандемия коронавируса - это огромный урок для нас. Она помогла оценить возможности онлайн-образования.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во время вспышки коронавируса столичные школы и вузы перешли на дистанционное обучение. Но сразу же начались споры о том, вытеснит ли удаленка очные занятия полностью. В эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) мэр Москвы Сергей Собянин заявил о невозможности заменить очную форму обучения дистанционной. Мэр Москвы считает, что общение с учителем напрямую играет ключевую роль в образовании.

- Все познается в сравнении, - сказал Собянин. - Понятно, что мы, проводя очное обучение в школах, привыкли к этой системе, когда учитель напрямую общается с учеником, начитывает материал, спрашивает. Это наша обычная школьная жизнь. Я думаю, ее невозможно заменить, даже не нужно пытаться. Потому что общение с учителем не только чисто учебный процесс, но и психологический, социальный, воспитательный. Плюс общение детей на одной площадке, когда они вместе мужают, взрослеют, познают мир.

Сергей Собянин добавил, что пандемия коронавируса - это огромный урок для нас. Она помогла оценить возможности онлайн-образования.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Собянин: День города в этом году состоится по расписанию

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нигерии погибло семь человек после взрыва самодельной бомбы
Определены самые популярные направления для путешествий на 2021 год
Сергей Собянин объявил о переносе поездок детей на летний отдых
Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства Москвы в 2020 году
Сергей Собянин назвал онлайн-образование Москвы в дни пандемии одним из самых подготовленных в мире
Сергей Собянин заявил о невозможности заменить очную форму обучения дистанционной
Генсек ООН: половина богатств Земли принадлежит 26 людям
Пожар уничтожил бесценные реликвии Франции в соборе в Нанте
Австралийская компания заплатит $28 тысяч за рекламу одежды, якобы способной защитить от COVID-19
Михаил Леус рассказал о погоде в курортных зонах России
Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом
В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса
Армения рассказала МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС
"И электронный формат – не панацея": Экономист рассказал, почему трудовые книжки должны уйти в прошлое
Пожарные считают, что горящий собор в Нанте не повторит судьбу Нотр-Дама