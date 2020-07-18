Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства Москвы в 2020 году

18 Июль 2020 2020-07-18T18:35:20+03:00

Мэр подчеркнул, что от программы «Мой район» город не отказывается. Фото: Денис Гришкин, пресс-служба мэра Москвы.

Изменить размер текста: A A

Традиционное масштабное благоустройство в этом году в Москве сильно сократили из-за пандемии. Об этом в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Тем не менее, большинство текущих ремонтных дорожных работ и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены, - сказал мэр. - Я думаю, что работы во дворах составят не более 25-30 процентов от запланированного объема.

По его словам, сейчас в городе доделывают только то, что начали.

- Это Северный речной вокзал - само здание, парк, соседние территории, а также следующая очередь благоустройства возле Киевского вокзала, - отметил Собянин. - На некоторых вылетных магистралях начнем работать. Но в целом объем, конечно, будет значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Мэр подчеркнул, что от программы «Мой район» город не отказывается.

- В этом году объем будет меньше, но постараемся его наращивать в последующие годы, - сказал Собянин. - Обязательства, которые мы взяли на себя, будем стараться выполнять.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Собянин: День города в этом году состоится по расписанию

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU