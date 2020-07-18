Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства Москвы в 2020 году
Традиционное масштабное благоустройство в этом году в Москве сильно сократили из-за пандемии. Об этом в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Тем не менее, большинство текущих ремонтных дорожных работ и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены, - сказал мэр. - Я думаю, что работы во дворах составят не более 25-30 процентов от запланированного объема.
По его словам, сейчас в городе доделывают только то, что начали.
- Это Северный речной вокзал - само здание, парк, соседние территории, а также следующая очередь благоустройства возле Киевского вокзала, - отметил Собянин. - На некоторых вылетных магистралях начнем работать. Но в целом объем, конечно, будет значительно ниже, чем в предыдущие годы.
Мэр подчеркнул, что от программы «Мой район» город не отказывается.
- В этом году объем будет меньше, но постараемся его наращивать в последующие годы, - сказал Собянин. - Обязательства, которые мы взяли на себя, будем стараться выполнять.
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