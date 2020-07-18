2020-07-18T18:43:01+03:00
Туризм

Сергей Собянин объявил о переносе поездок детей на летний отдых

Потраченные родителями деньги не пропадут из-за коронавируса [эксклюзив kp.ru]
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр отметил, что для детей сейчас разрешен выезд на отдых лишь в границах своего региона.Мэр отметил, что для детей сейчас разрешен выезд на отдых лишь в границах своего региона.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Планы на летний отдых в этом году у многих сильно изменились из-за пандемии. Это коснулось и традиционных детских путёвок. Родителей волнует, смогут ли дети поехать в летние лагеря в июле и августе.

- Я думаю, лучше рассчитывать на следующий год, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). - Мы вообще продлили эти путевки до конца 2020 года. Думали, что все-таки будет возможность поехать в другие регионы страны – на юг, в Краснодар, в Крым. Но в соответствии с постановлением главного санитарного врача России запрещены поездки из других регионов в летние детские лагеря.

Мэр отметил, что для детей сейчас разрешен выезд на отдых лишь в границах своего региона.

- Москвичи могут поехать только в Московскую область, - уточнил мэр. - Это небольшой объем. Большинство заявок и путевок у нас для поездок в другие регионы. Поэтому мы вынуждены будем, скорее всего, перенести, если ситуация не изменится, на следующий год.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru.

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Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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