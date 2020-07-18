2020-07-18T18:27:55+03:00
Общество

Сергей Собянин назвал онлайн-образование Москвы в дни пандемии одним из самых подготовленных в мире

Власти намерены дальше развивать дистанционное обучение [эксклюзив kp.ru]
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Фото: Денис Гришкин, пресс-служба мэра Москвы.Мэр Москвы Сергей Собянин дал эксклюзивное интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Фото: Денис Гришкин, пресс-служба мэра Москвы.
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Во время вспышки коронавируса все образование Москвы перевели в онлайн в течение одной недели.

- Понятно, что идеальной ситуации мы за неделю не могли добиться, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). - Но по сравнению с другими регионами и даже странами Москва была одной из самых подготовленных.

По его словам, это стало возможно благодаря образовательной платформе «Московская электронная школа» с электронными дневником и журналом. Мэр отметил также хорошую оснащенность школ и наличие ноутбуков у всех преподавателей.

- У москвичей один из лучших скоростных интернетов среди городов мира, самый доступный и один из самых высокоскоростных, - сказал Собянин. - Обеспеченность города очень высокая, и сама технологическая платформа очень хорошая.

При этом столичные власти намерены дальше улучшать дистанционное обучение.

- Сама жизнь теперь подвигает нас к тому, что надо развивать онлайн-образование, - подчеркнул Собянин. - Надо просто не закукливаться в своей бюджетной системе, видеть все, что на образовательной поляне страны и мира происходит, чтобы двигаться вперед и быть конкурентными.

Полную версию эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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