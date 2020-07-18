"Никчёмное чучело и ходячая катастрофа": Трамп оценил две вышедшие о нём книги

18 Июль 2020 2020-07-18T12:33:33+03:00

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Президент США Дональд Трамп пожаловался, что за короткое время о нём выпустили сразу две критикующие его книги. Автором "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" стал бывший помощник по национальной безопасности Джон Болтон, а роман "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" написала племянница президента Мэри Трамп.

- Я постоянный член Клуба Книги Месяца. Сначала это никчёмное чучело Джон Болтон, спекулирующий войной и нарушающий закон (он опубликовал огромное количество секретной информации) и соглашение о конфиденциальности, просто чтобы утвердить свой авторитет и заработать несколько долларов, которые в любом случае окажутся у государства. Затем Мэри Трамп, изредка приходящая племянница, которая мало что обо мне знает, говорит лживые вещи про моих прекрасных родителях (которые её терпеть не могли!) и про меня, и нарушает соглашение о конфиденциальности. Она также нарушила закон, опубликовав мои налоговые декларации. Она ходячая катастрофа! Обо мне выйдет ещё много книг и плохих, и хороших. К счастью или к сожалению, но это ещё не всё! - написал президент США в своём Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU