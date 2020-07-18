2020-07-18T12:50:17+03:00
Общество

Мэрия Хабаровска оценила количество участников митинга в 10 000 человек

Это на 30 процентов меньше, чем в прошлые выходные
Павел ЧЕРНЫШОВ
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18 июля, в субботу, около 10 тысяч хабаровчан снова прошли с несанкционированным шествием по городу.18 июля, в субботу, около 10 тысяч хабаровчан снова прошли с несанкционированным шествием по городу.Фото: Борис КОКУРИН
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18 июля, в субботу, около 10 тысяч хабаровчан снова прошли с несанкционированным шествием по городу. Это примерно на треть меньше, чем в прошлые выходные. Причем, к концу акции колонна существенно поредела, отмечает пресс-службы администрации города Хабаровска. Участники акции выкрикивали лозунги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

«В целом митинг напротив здания правительства Хабаровского края и шествие прошли спокойно, полицейские не вмешивались в происходящее и задержаний митингующих не проводили, - поясняется в сообщении администрации Хабаровска. - Из-за того, что в регионе непростая ситуация с пандемией коронавируса, сотрудники правоохранительных органов раздавали всем участникам митинга защитные медицинские маски. В ответ участники акции с большим позитивом отнеслись к работе стражей правопорядка, демонстрируя плакаты с надписями «Я/МЫ полиция Хабаровска».

Из-за лояльного отношения полиции и ответственного поведения митингующих, обстановка на площади имени Ленина была под стать тем добрым песням для детей, которые звучали из динамиков, установленных перед центральным входом в дом правительства Хабаровского края. После шествия по городу на площадь Ленина уже вернулись около 300 человек.

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