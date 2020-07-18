Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь
Глава проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу опубликовала в своём Instagram фотографии и видео с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу.
Ксения Шойгу опубликовала снимки с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- Для того, чтобы быть вместе - нужно быть вместе... Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец! - подписала снимки Ксения.
На фото Сергей Шойгу обнимает дочь, ловит рыбу. Также в публикации Ксении Шойгу есть два фото с прогулки главы Минобороны и видео, как он занимается резьбой по дереву.
Министр обороны часто выбирает для отдыха именно свой родной край.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В комментариях многие пользователи отметили то, насколько Ксения похожа на своего отца, и красоту природы республики Тыва.
Ксения Шойгу опубликовала снимки с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Отметим, что министр обороны часто выбирает для отдыха именно свой родной край. Ранее сайт KP.ru сообщал, что в 2018 году президент России Владимир Путин, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и глава Тывы Шолбан Кара-оол путешествовали по Саянам. Тогда Путин, Шойгу и Бортников прошли за день по горам почти десять километров, по дороге собирая грибы и ягоды.
Ксения Шойгу опубликовала снимки с совместного отдыха в Тыве с отцом, министром обороны России Сергеем Шойгу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU