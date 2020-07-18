2020-07-18T14:10:29+03:00
В мире

Детская мечта: Президент Сербии решил стать тренером по баскетболу

Об этом Александр Вучич лично сообщил в своем аккаунте Instagram
Анастасия РЫШКОВА
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Пользователи сети считают, что президент пытается «подкупить» ихПользователи сети считают, что президент пытается «подкупить» ихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Сербии Александр Вучич в пятьдесят лет решил исполнить детскую мечту. Он будет получать образование баскетбольного тренера.

Он рассказал, что в юности увлекался игрой и до сих пор остается активным ее фанатом и страстным болельщиком.

"Еще раз в жизни стал студентом, на этот раз – Высшей спортивной школы с намерением стать детским и юношеским баскетбольным тренером. Вы не поверите, насколько я счастлив, что после многих лет приступаю к осуществлению детской мечты", - написал президент Сербии в своем Instagram.

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Po drugi put u ivotu sam postao student, ovoga puta - Visoke sportske kole strukovnih studija @sportskaizdravstvena, u elji da postanem ko arka ki trener za klince. Ne biste verovali koliko sam sre an to posle mnogo godina kre em u ostvarenje de a kih snova.
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На фотографии Вучич держит в руках студенческую книжку, а рядом с ним лежит игрушечный баскетбольный мяч.

Многие пользователи сети предположили, что страница президента была взломана, а информация является фейковой. Но спустя время о взломе никто не сообщил.

Напомним, Александр Вучич стал президентом Сербии в 1 июня 2017 года. До этого он занимал пост генерального секретаря национального совета по безопасности, после был министром информации и обороны Сербии, а с 27 апреля 2014 года занимал должность премьер-министра страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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