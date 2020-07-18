Детская мечта: Президент Сербии решил стать тренером по баскетболу
Президент Сербии Александр Вучич в пятьдесят лет решил исполнить детскую мечту. Он будет получать образование баскетбольного тренера.
Он рассказал, что в юности увлекался игрой и до сих пор остается активным ее фанатом и страстным болельщиком.
"Еще раз в жизни стал студентом, на этот раз – Высшей спортивной школы с намерением стать детским и юношеским баскетбольным тренером. Вы не поверите, насколько я счастлив, что после многих лет приступаю к осуществлению детской мечты", - написал президент Сербии в своем Instagram.
На фотографии Вучич держит в руках студенческую книжку, а рядом с ним лежит игрушечный баскетбольный мяч.
Многие пользователи сети предположили, что страница президента была взломана, а информация является фейковой. Но спустя время о взломе никто не сообщил.
Напомним, Александр Вучич стал президентом Сербии в 1 июня 2017 года. До этого он занимал пост генерального секретаря национального совета по безопасности, после был министром информации и обороны Сербии, а с 27 апреля 2014 года занимал должность премьер-министра страны.
ИСТОЧНИК KP.RU