2020-07-18T13:51:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, почему новый коронавирус такой непредсказуемый

К появлению SARS-CoV-2 человеческий организм оказался совершенно неподготовленным
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором с успехом лечились пациенты с COVID-19, Симон Мацкеплишвили. Фото: Владимир Смирнов/ТАССВрач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором с успехом лечились пациенты с COVID-19, Симон Мацкеплишвили. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В мае этого года Университетская клиника МГУ была переоборудована в госпиталь по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19, опыт врачи получили обширный, что позволило не только разработать и использовать эффективные протоколы для лечения, но и лучше понять способ воздействия вируса SARS-CoV-2 на организм человека. О том, почему новый коронавирус оказался для человечества таким непредсказуемым и проблематичным, kp.ru рассказал врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили.

Дело в том, что вирусы воздействуют на геном человека. Происходит это потому, что после эпидемий выживают только люди с определенной генетической невосприимчивостью к различным инфекциям, либо потому, что, вирусы, например, ретровирусы, способны встраивать частички своего генома в геном человека.

Такой механизм воздействия вируса на геном человека формирует сложность и эффективность иммунной системы, которая способна идентифицировать и обезвреживать разнообразные антигены в зависимости от дальности эволюционного родства. Но вот с SARS-CoV-2 у людей до начала пандемии никакого родства не было в принципе.

К появлению SARS-CoV-2 человеческий организм оказался совершенно неподготовленным, и поэтому иммунная система приступила к массивной атаке на врага. Под удар попали и здоровые клетки организмы. Отсюда и «цитокиновый шторм», и острый респираторный дистресс-синдром, и тяжелое системное воспаление. И это происходит не из-за того, что вирус такой особенный или злобный, а потому, что иммунная система уничтожает все подряд, не разбирая, где пораженные клетки, а где здоровые. Вот и выходит, что через 10-14 дней коронавирус побежден иммунной системой, а заболевание COVID-19 развивается как системное воспаление и гиперактивация иммунного ответа организма на вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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