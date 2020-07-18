2020-07-18T14:10:58+03:00
Происшествия

В Москву-реку вылилось дизельное топливо во время затопления судна

Аварию устраняют 15 человек и пять единиц техники
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дизельное топливо разлилось по Москве-реке из судна на причале в КрасногорскеДизельное топливо разлилось по Москве-реке из судна на причале в КрасногорскеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Красногрске дизельное топливо разлилось по Москве-реке из-за затопления судна на причале. В момент затопления на судне никого не было, поэтому пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что судно ушло под воду по самую палубу и село на дно, а над водой находится только рубка.

Вечером 17 июля владелец судна пришвартовал его около пирса возле дома №89 на Центральной улице в Красногорске, а утром обнаружил вокруг судна радужное пятно, растекшееся из-за затопления. Аварию устраняют пять единиц техники и 15 человек.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в Якутии из цистерны дизельной электростанции вытекло около шести тонн нефтепродуктов. На место экстренно вылетели специалисты МЧС и природоохранного предприятия со спецоборудованием для сбора дизельного топлива, затем министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Саха, природоохранный прокурор и другие должностные лица, а также собственник электростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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