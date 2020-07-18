В Москву-реку вылилось дизельное топливо во время затопления судна

18 Июль 2020 2020-07-18T13:43:31+03:00

Дизельное топливо разлилось по Москве-реке из судна на причале в Красногорске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аварию устраняют 15 человек и пять единиц техники

Изменить размер текста: A A

В Красногрске дизельное топливо разлилось по Москве-реке из-за затопления судна на причале. В момент затопления на судне никого не было, поэтому пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что судно ушло под воду по самую палубу и село на дно, а над водой находится только рубка.

Вечером 17 июля владелец судна пришвартовал его около пирса возле дома №89 на Центральной улице в Красногорске, а утром обнаружил вокруг судна радужное пятно, растекшееся из-за затопления. Аварию устраняют пять единиц техники и 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU