Рафаэля Санти убили врачи, заявили итальянские исследователи

18 Июль 2020 2020-07-18T14:06:52+03:00

Специалисты заявили, что художник художник был ослаблен пневмонией, при которой нельзя делать кровопускание

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Медицинская ошибка привела к смерти итальянского художника Рафаэля.

Исследование, проведенное историками в Университете Милана-Бикокка, исключило более ранние теории малярии, брюшного тифа и сифилиса. Вместо этого был сделан вывод, что кровопускание, древняя практика лечения болезней, еще больше ослабило Рафаэля, который, вероятнее всего, страдал от пневмонии.

«Он не болел кишечным заболеванием, и по этой причине мы выдвинули гипотезу о пневмонии», - сказал Мишель Аугусто Рива, исследователь истории медицины в Университете Милана-Бикокка, сообщает The Guardian.

«Но мы уверены, что кровопролитие способствовало смерти Рафаэля. Врачи того периода привыкли практиковать кровопускание для лечения различных заболеваний, но обычно его не применяют при заболеваниях легких. В случае с Рафаэлем происхождение заболевания до конца не известны, и поэтому врач неправильно использовал кровопускание», - подчеркнул Рива.

В исследовании, опубликованном на этой неделе в журнале Итальянского общества внутренних болезней в отделении внутренней и неотложной медицины, авторы писали, что «плохие описания того времени сообщали только о лихорадке, как о причине смерти художника, а слухи о чрезмерной половой жизнь, привели к мифу о сифилисе, который стал причиной кончины».

Напомним, Рафаэль Санти – великий художник эпохи Возрождения. Его кисти принадлежат такие картины, как «Мадонна с щегленком», «Сикстинская Мадонна», «Преображение», «Триумф Галатеи» и еще множество шедевров не только в живописи, но и архитектуре, и поэзии.

ИСТОЧНИК KP.RU