2020-07-18T14:08:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт объяснил, как коронавирус воздействует на мозг

COVID-19 влияет на нервную систему подобно кори и краснухе
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Поделиться:
COVID-19 влияет на нервную систему подобно кори и краснухеCOVID-19 влияет на нервную систему подобно кори и краснухеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Мир живет вместе в новой коронавирусной инфекцией уже практически полгода и вирус постепенно открывает перед учеными и врачами свои тайны. Сейчас некоторым пациентам с коронавирусной инфекцией выполняют МРТ головного мозга, что позволяет лучше понять, что происходит при COVID-19 в центральной нервной системе.

Врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором с успехом лечились пациенты с COVID-19, Симон Мацкеплишвили рассказал kp.ru о том, какое влияние SARS-CoV-2 оказывает на мозг человека.

- Несмотря на то, что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, я думаю, что этого не происходит, а все, в большинстве случаев, объясняется сосудистыми нарушениями, - считает Симон Мацкеплишвили.

Эксперт ссылается на принцип воздействия аналогичных вирусных заболеваний, которые имеют такие же проявления, как на коже, так и в нервной системе. Схожим образом на организм человека воздействуют корь и краснуха, например.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список симптомов коронавируса пополнился: почему COVID у всех проявляется по-разному

Вирус поражает не только легкие, но и сосуды. Врач рассказал, какие признаки действительно относятся к SARS-CoV-2 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Великобритании перестали публиковать статистику погибших от коронавируса
Пираты похитили 13 членов российско-украинского экипажа в Гвинейском заливе
Нижегородского следователя Руслана Зафесова, устроившего пьяную драку на набережной, «по-тихому» перевели на службу в другой город
День работника транспорта распорядился внести в календарь Михаил Мишустин
СК возбудил дело после того, как в Москве избили полицейского
В России хотят изменить правила начисления транспортного налога
Врач рассказал, вызывает ли коронавирус депрессию
"Мы будем скучать, малышка!". Евгения Медведева выразила соболезнования семье фигуристки Екатерины Александровской
Детская мечта: Президент Сербии решил стать тренером по баскетболу
Эксперт объяснил, как коронавирус воздействует на мозг
Рафаэля Санти убили врачи, заявили итальянские исследователи
Спасатели потушили пожар на складе картона в Мытищах
Врач рассказал, почему новый коронавирус такой непредсказуемый
В Москву-реку вылилось дизельное топливо во время затопления судна
Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь
Мэрия Хабаровска оценила количество участников митинга в 10 000 человек
"Никчёмное чучело и ходячая катастрофа": Трамп оценил две вышедшие о нём книги