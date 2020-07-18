Эксперт объяснил, как коронавирус воздействует на мозг

18 Июль 2020 2020-07-18T14:08:07+03:00

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Мир живет вместе в новой коронавирусной инфекцией уже практически полгода и вирус постепенно открывает перед учеными и врачами свои тайны. Сейчас некоторым пациентам с коронавирусной инфекцией выполняют МРТ головного мозга, что позволяет лучше понять, что происходит при COVID-19 в центральной нервной системе.

Врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором с успехом лечились пациенты с COVID-19, Симон Мацкеплишвили рассказал kp.ru о том, какое влияние SARS-CoV-2 оказывает на мозг человека.

- Несмотря на то, что на основании получаемых при этом результатов некоторые специалисты утверждают, что вирус SARS-CoV-2 способен напрямую поражать головной мозг, я думаю, что этого не происходит, а все, в большинстве случаев, объясняется сосудистыми нарушениями, - считает Симон Мацкеплишвили.

Эксперт ссылается на принцип воздействия аналогичных вирусных заболеваний, которые имеют такие же проявления, как на коже, так и в нервной системе. Схожим образом на организм человека воздействуют корь и краснуха, например.

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ИСТОЧНИК KP.RU