2020-07-18T14:02:26+03:00
Происшествия

Спасатели потушили пожар на складе картона в Мытищах

Возгорание площадью 7,5 тысяч кв.м. тушили 85 пожарных
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
На складе в Мытищах произошёл пожарНа складе в Мытищах произошёл пожарФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области.

В МЧС также рассказали, что о пожаре на складе картонной упаковочной тары сообщили в 2:56 по московскому времени. Здание площадью 150 на 50 метров располагается по адресу деревня Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1.

Когда приехало первое подразделение пожарных, огонь уже достиг площади 7,5 тысяч квадратных метров, но к 4:12 спасатели смогли локализовать его, а к 6:30 утра - ликвидировать открытое горение. Всего в тушении возгорания задействовали 85 спасателей и 26 единиц техники.

В МЧС сообщили, что в пожаре никто не пострадал.

Ранее сайт KP.ru сообщал о пожаре на складе с лакокрасочными материалами и декоративными плёнками в Самаре. Тогда огонь распространился на две тысячи квадратных метров, а кровля склада обрушилась на площади 400 квадратных метров. Над городом поднялся огромный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Великобритании перестали публиковать статистику погибших от коронавируса
Пираты похитили 13 членов российско-украинского экипажа в Гвинейском заливе
Нижегородского следователя Руслана Зафесова, устроившего пьяную драку на набережной, «по-тихому» перевели на службу в другой город
День работника транспорта распорядился внести в календарь Михаил Мишустин
СК возбудил дело после того, как в Москве избили полицейского
В России хотят изменить правила начисления транспортного налога
Врач рассказал, вызывает ли коронавирус депрессию
"Мы будем скучать, малышка!". Евгения Медведева выразила соболезнования семье фигуристки Екатерины Александровской
Детская мечта: Президент Сербии решил стать тренером по баскетболу
Эксперт объяснил, как коронавирус воздействует на мозг
Рафаэля Санти убили врачи, заявили итальянские исследователи
Спасатели потушили пожар на складе картона в Мытищах
Врач рассказал, почему новый коронавирус такой непредсказуемый
В Москву-реку вылилось дизельное топливо во время затопления судна
Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь
Мэрия Хабаровска оценила количество участников митинга в 10 000 человек
"Никчёмное чучело и ходячая катастрофа": Трамп оценил две вышедшие о нём книги