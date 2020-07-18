Спасатели потушили пожар на складе картона в Мытищах

18 Июль 2020 2020-07-18T14:02:26+03:00

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе картона в подмосковных Мытищах, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Московской области.

В МЧС также рассказали, что о пожаре на складе картонной упаковочной тары сообщили в 2:56 по московскому времени. Здание площадью 150 на 50 метров располагается по адресу деревня Красная горка, улица Промышленная, владение 4, строение 1.

Когда приехало первое подразделение пожарных, огонь уже достиг площади 7,5 тысяч квадратных метров, но к 4:12 спасатели смогли локализовать его, а к 6:30 утра - ликвидировать открытое горение. Всего в тушении возгорания задействовали 85 спасателей и 26 единиц техники.

В МЧС сообщили, что в пожаре никто не пострадал.

Ранее сайт KP.ru сообщал о пожаре на складе с лакокрасочными материалами и декоративными плёнками в Самаре. Тогда огонь распространился на две тысячи квадратных метров, а кровля склада обрушилась на площади 400 квадратных метров. Над городом поднялся огромный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU