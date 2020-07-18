"Мы будем скучать, малышка!". Евгения Медведева выразила соболезнования семье фигуристки Екатерины Александровской

18 Июль 2020 2020-07-18T14:23:34+03:00

Двукратная чемпионка мира продолжает готовиться к сезону в Москве

Изменить размер текста: A A

Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на новость о смерти чемпионки мира среди юниоров в парном катании Екатерины Александровской. В "сториз" личного Инстаграма Женя выложила фотографию Екатерины, сделанную после очередного старта и сделала короткую подпись:

- Мы будем скучать по тебе, малышка. Соболезнования семье, - написала Евгения Медведева.

Девушки друг друга знали - они хорошо знакомы в соцсетях. Их сблизили общие старты по фигурному катанию. И например на первенстве Москвы в 2010 году Екатерина заняла пятое место среди девочек младшего возраста, выступая еще среди одиночниц, а Медведева, была следом за ней на шестой позиции.

О смерти Екатерины Александровской стало известно в субботу, 18 июля. В квартире погибшей спортсменки, которая с 2017 года выступает за сборную Австралии, нашли записку с одним словом: "Люблю". Кому было адресовано послание, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU