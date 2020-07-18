2020-07-18T14:45:47+03:00
Общество

В России хотят изменить правила начисления транспортного налога

В Госдуме предложили приостанавливать регистрацию на шесть месяцев, если владелец не пользуется машиной
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налогаВ Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налогаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Владельца машины следует освобождать от налога на неё, если машина не используется более шести месяцев, предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Соответствующее письмо депутат направил главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Фёдоров отметил, что автовладельцы оплачивают транспортный налог без учёта интенсивности пользования им. При этом водители могут откладывать его ремонт или переехать, а машина долго будет стоять. Депутат предлагает дать гражданам возможность приостановить на время регистрацию транспортного средства и сдать госномера на безвозмездное хранение в ГИБДД, если машина не используется больше шести месяцев. Транспортный налог в таком случае с него взимать не станут.

Ранее сайт KP.ru публиковал путеводитель о том, владельцам какого транспорта не придётся платить налог в 2020 году, как рассчитывается ставка транспортного налога и в какой срок его надо заплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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