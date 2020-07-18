СК возбудил дело после того, как в Москве избили полицейского

18 Июль 2020 2020-07-18T14:52:20+03:00

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Сотрудники Следственного комитета расследуют уголовное дело по первой части 318 статьи Уголовного кодекса России (применение насилия в отношении представителя власти). Его завели после того, как гражданин Азербайджана избил в Москве полицейского, сказано в заявлении на сайте ГСУ СК по Москве.

В сообщении также говорится, что мужчина напал на полицейского 15 июля около Тверской улицы, когда сотрудник полиции пытался "пресечь его противоправные действия по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства".

Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сайт KP.ru сообщал о жителе Мурманска, который избил полицейского вместе со своей девушкой за то, что ему запретили жарить шашлык на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU