2020-07-18T14:52:20+03:00
Происшествия

СК возбудил дело после того, как в Москве избили полицейского

Сотрудник полиции получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В Москве избили полицейскогоВ Москве избили полицейскогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники Следственного комитета расследуют уголовное дело по первой части 318 статьи Уголовного кодекса России (применение насилия в отношении представителя власти). Его завели после того, как гражданин Азербайджана избил в Москве полицейского, сказано в заявлении на сайте ГСУ СК по Москве.

В сообщении также говорится, что мужчина напал на полицейского 15 июля около Тверской улицы, когда сотрудник полиции пытался "пресечь его противоправные действия по участию в несанкционированном мероприятии вблизи посольства".

Полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сайт KP.ru сообщал о жителе Мурманска, который избил полицейского вместе со своей девушкой за то, что ему запретили жарить шашлык на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Великобритании перестали публиковать статистику погибших от коронавируса
Пираты похитили 13 членов российско-украинского экипажа в Гвинейском заливе
Нижегородского следователя Руслана Зафесова, устроившего пьяную драку на набережной, «по-тихому» перевели на службу в другой город
День работника транспорта распорядился внести в календарь Михаил Мишустин
СК возбудил дело после того, как в Москве избили полицейского
В России хотят изменить правила начисления транспортного налога
Врач рассказал, вызывает ли коронавирус депрессию
"Мы будем скучать, малышка!". Евгения Медведева выразила соболезнования семье фигуристки Екатерины Александровской
Детская мечта: Президент Сербии решил стать тренером по баскетболу
Эксперт объяснил, как коронавирус воздействует на мозг
Рафаэля Санти убили врачи, заявили итальянские исследователи
Спасатели потушили пожар на складе картона в Мытищах
Врач рассказал, почему новый коронавирус такой непредсказуемый
В Москву-реку вылилось дизельное топливо во время затопления судна
Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь
Мэрия Хабаровска оценила количество участников митинга в 10 000 человек
"Никчёмное чучело и ходячая катастрофа": Трамп оценил две вышедшие о нём книги