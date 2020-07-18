День работника транспорта распорядился внести в календарь Михаил Мишустин

18 Июль 2020 2020-07-18T14:41:05+03:00

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У работников транспорта России появится профессиональный праздник. Об этом распорядился глава кабинета министров Михаил Мишустин. Данная информация поступила из пресс-службы примьер-министра в субботу.

"Новый профессиональный праздник - День работника транспорта - будет отмечаться в России осенью", - сказано в сообщении.

Отмечать профессиональный праздник работники транспорта станут 29 ноября.

Такое решение Михаилом Мишустиным было принято в связи с историческим значением этой даты. Именно в этот день император Александр I в 1809 году утвердил первый в Российской империи государственный орган в сфере транспорта, управляющий водными и сухопутными путями.

Премьер-министр поручил в течении трех календарных месяцев Министерству транспорта утвердить и закрепить данное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU