День работника транспорта распорядился внести в календарь Михаил Мишустин
У работников транспорта России появится профессиональный праздник. Об этом распорядился глава кабинета министров Михаил Мишустин. Данная информация поступила из пресс-службы примьер-министра в субботу.
"Новый профессиональный праздник - День работника транспорта - будет отмечаться в России осенью", - сказано в сообщении.
Отмечать профессиональный праздник работники транспорта станут 29 ноября.
Такое решение Михаилом Мишустиным было принято в связи с историческим значением этой даты. Именно в этот день император Александр I в 1809 году утвердил первый в Российской империи государственный орган в сфере транспорта, управляющий водными и сухопутными путями.
Премьер-министр поручил в течении трех календарных месяцев Министерству транспорта утвердить и закрепить данное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU