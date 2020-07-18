2020-07-18T14:57:43+03:00
Общество

Нижегородского следователя Руслана Зафесова, устроившего пьяную драку на набережной, «по-тихому» перевели на службу в другой город

Сенатор Валерий Усатюк обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в неподобающем поведении представителя правоохранительных органов
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Вместо того, чтобы применить меры дисциплинарного воздействия, начальство Зафесова приняло решение «по-тихому» перевести его на службу в город Черкесск.Вместо того, чтобы применить меры дисциплинарного воздействия, начальство Зафесова приняло решение «по-тихому» перевести его на службу в город Черкесск.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Инцидент произошел вечером 24 июня на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода. В этот день руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Нижегородской области Руслан Зафесов будучи в нетрезвом виде спровоцировал конфликт с компанией, отдыхающей на набережной, - сообщил ранее информационный ресурс Progorodnn.ru. - Зафесов Р.А. спровоцировал драку в результате которой причинил телесные повреждения лицам из данной компании... Разбил лобовое стекло стоящему рядом автомобилю. Далее, с целью демонстрации своего высокого положения на службе, стал афишировать служебным удостоверением. Очевидцы происшествия, созерцая неадекватное поведение сотрудника правоохранительных органов, вынуждены были вызвать наряд полиции».

Сотрудники полиции задержали следователя и доставили в нижегородский отдел полиции №5, откуда после составления протокола об административном правонарушении он был отпущен. Для того, чтобы избежать дальнейших неприятностей на службе, Зафесов инициировал изъятие дела из отделения полиции, однако об этом узнало руководство следователя. Но вместо того, чтобы применить меры дисциплинарного воздействия, начальство Зафесова приняло решение «по-тихому» перевести его на службу в город Черкесск.

О всей ситуации узнали местные активисты, которые решили попросить о помощи сенатора Валерия Усатюка. Тот, в свою очередь, перенаправил сигнал общественников главе СК РФ.

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Нижегородского следователя Руслана Зафесова, устроившего пьяную драку на набережной, «по-тихому» перевели на службу в другой город
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