Пираты похитили 13 членов российско-украинского экипажа в Гвинейском заливе

18 Июль 2020 2020-07-18T15:16:48+03:00

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Вооруженные пираты взяли в заложники 13 членов экипажа танкера Curacao Trader из России и Украины. Об этом в субботу, 18 июля, сообщила компания управляющая кораблем Alison Management.

- На борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов, нападение произошло 17 июля примерно в 210 морских милях от берега Бенина в 13:00 по московскому времени. В настоящее время танкер дрейфует с ограниченными возможностями управления. На помощь уже движется находящийся поблизости рефрижератор Frio Chikuma, - цитирует сообщение компании издание "Морской бюллетень".

По мнению экспертов в захвате участвовала преступная организация на крупном судне, ведь ранее заложников в Гвинейском заливе не похищали на столь удаленном расстоянии от побережья. Захваченный танкер под флагом Либерии, способный перевозить как нефть, так и жидкие химические вещества, вышел из порта Ломе. Российские посольства в Нигерии и Бенине уже предпринимают все меры, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и помочь согражданам.

Надо отметить, что Гвинейский залив считают наиболее опасным регионом на планете в плане угрозы от пиратов. 45% случаев мирового пиратства в начала этого года произошло именно в этих водах, которые протянулись от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, 90% похищений членов экипажей различных судов в прошлом году также пришлось именно на Гвинейский залив.

ИСТОЧНИК KP.RU