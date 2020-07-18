2020-07-18T15:10:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Великобритании перестали публиковать статистику погибших от коронавируса

Учёные обнаружили возможную неточность в данных
Ася КУЗНЕЦОВА
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Учёные нашли неточность в ведении статистики смертности от коронавируса в ВеликобританииУчёные нашли неточность в ведении статистики смертности от коронавируса в ВеликобританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Великобритании временно приостановили публикацию ежесуточной сводки по числу погибших от коронавируса из-за возможных ошибок в данных. Правительство распорядилось пересмотреть учёт смертей, поскольку данные могут быть сильно преувеличены.

Смертность от коронавируса в Великобритании стала одной из самых высоких в мире. При населении в 66,5 миллиона в стране погибли уже 45 тысяч человек. Больше смертей зафиксировано только в США и Бразилии, население которых составляет 328 и 209 миллионов человек.

При 292 тысячах выявленных случаев заражения в Королевстве смертность уже перешла за 15%. Центр доказательной медицины при Оксфордском университете опубликовал статью, в которой сказано, что число смертей от COVID-19 может быть сильно завышено, поскольку в стране её считают просто сверяя список всех скончавшихся граждан с базой заражённых когда-либо.

Так, если пациент перенёс коронавирус несколько месяцев назад, выздоровел, и умер от любых других обстоятельств или старости, его внесут в статистику жертв эпидемии.

- При данной схеме в Англии вообще никому не позволено выздороветь от коронавируса. Рано или поздно все заболевшие умрут, так как человек смертен, и все они будут считаться умершими именно от COVID-19, - сказано в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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