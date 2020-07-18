2020-07-18T15:40:30+03:00
В мире

«Нам велено сохранять церкви»: Верховный муфтий Египта выразил недовольство переменой статуса Айя-Софии

Он аргументировал свое мнение заповедями ислама
Анастасия РЫШКОВА
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Во времена древних римлян, египтян и персов никто не сносил храмыВо времена древних римлян, египтян и персов никто не сносил храмыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Верховный муфтий Египта Шауки Алям заявил недопустимым превращать собор Святой Софии в мечеть. Об этом он заявил в пятницу вечером в интервью телеканалу Sada el Balad.

"Церкви должны быть сохранены такими, какие они есть, и не превращены в мечети, как и мечети нельзя переделывать в церкви»,- сказал он.

Муфтий также отметил, что в истории Египта не было ни одного такого случая.

«Нам велено сохранять церкви и не запрещено строить христианские соборы на средства мусульман", - отметил Алям.

Шауки Алям аргументировал своё мнение заповедями ислама и фетвами. В них сказано, что мусульманам запрещено разрушать храмы и убивать монахов.

«Места поклонения являются специфической чертой веры человека, и важно относиться к ним с уважением и сохранять их", - подчеркнул он в своем заявлении.

Он также вспомнил давние времена, в которых жили фараоны, римляне и персы. «Ни у одного народа не было и мысли сделать подобный шаг и разрушить например, храм или сфинкса»,- завершил он.

Напомним, что 10 июля президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, по которому статус музея собора Святой Софии меняется на мечеть. При этом на 24 июля уже назначено первое мусульманское поклонение. Власти Анкары заверили, что ни одна христианская фреска не будет тронута.

Собор Святой Софии: перекрёсток миров.Собор Святой Софии в Стамбуле - уникальное место. В нём соседствуют изображения Иисуса Христа и изречения из Корана. Последние 85 лет Айя-София - это музей, место мира и согласия, куда приятно заглянуть представителям всех религий. Но сейчас музей хотят превратить в мечеть…

ИСТОЧНИК KP.RU

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