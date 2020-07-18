2020-07-18T16:20:06+03:00
В мире

Грузию обвинили в краже летучих мышей из Южной Осетии

Страна якобы отлавливает животных для опытов в американской лаборатории
Ксения АНУФРИЕВА
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Грузию обвинили в краже летучих мышей из Южной ОсетииГрузию обвинили в краже летучих мышей из Южной ОсетииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Южная Осетия обвинили Грузия в краже летучих мышей: животных якобы незаконно отлавливают для исследований коронавирусной инфекции в грузино-американской лаборатории, известной как Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара. С обвинения против грузинской стороны выступил Комитет госбезопасности.

Представители спецслужбы рассказали, что интерес к осетинским летучим мышам сохраняется с 2012 года, а в 2018 Грузия неоднократно воровала животных для опытов, проводимых американским министерством обороны в Лугаре, пишет "Интерфакс".

Комитет госбезопасности обратил внимание на ситуацию после задержания гражданина Грузии на территории Южной Осетии в начала текущего месяца – задержанный заявил, что хотел найти дорогостоящие коконы летучих мышей, чтобы продать их на черном рынке. Похожий инцидент случился 11 июля, когда пересекший границу грузин отлавливал летучих мышей на территории Южной Осетии.

Грузинская сторона обвинения опровергла. Глава Национального центра по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе объяснил, что лаборатория действительно проводит опыты над летучими мышами, поскольку они являются источником распространения многих болезней, однако информацию о краже рукокрылых из Южной Осетии он назвал «ложью и провокацией».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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