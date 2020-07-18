2020-07-18T17:13:52+03:00
В мире

Армения рассказала МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС

Представители страны отметили, что такие угрозы попирают все нормы международного гуманитарного права
Ксения АНУФРИЕВА
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Армения рассказала МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭСАрмения рассказала МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред Армении при международных организациях в Вене Армен Папикян рассказал генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси об угрозах Азербайджана атаковать армянскую атомную электростанцию. Как рассказали 17 июля в пресс-службе МИД республики, дипломат отметил, что такие угрозы попирают все нормы международного гуманитарного права и являются серьезным вызовом безопасности и стабильности не только Армении, но всех прилегающих территорий.

- Посол заявил о глубокой озабоченности Армении угрозами министерства обороны Азербайджана нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС. Такие заявления – открытое проявление государственного терроризма. Армен Папикян рассчитывает, что МАГАТЭ выскажется по поводу данной ситуации и опасных заявлений Азербайджана, - говорится в сообщении МИД.

Представитель Армении напомнил Рафаэлю Гросси о необходимости обеспечения надежности атомной станции, а также подчеркнул эффективность многолетнего сотрудничества между своим государством и МАГАТЭ.

Напомним, что столкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля. Вчера Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении, заявив, что Баку пойдет на такой шаг, если Ереван решит нанести удары по стратегическим объектам страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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