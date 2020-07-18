2020-07-18T17:03:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса

Эпидемия повлекла самое серьезное падение доходов с 1870 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Регионы, которые ранее сумели добиться прогресса по искоренению нищеты и неравенства, за пару месяцев были отброшены на годы назад.Регионы, которые ранее сумели добиться прогресса по искоренению нищеты и неравенства, за пару месяцев были отброшены на годы назад.Фото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции человечество столкнулось с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года. Об этом он сообщил в субботу, 18 июля, в ходе видеоконференции.

- Коронавируса наглядно проиллюстрировал всю несправедливость. Мир сейчас находится в смятении, а экономика – в свободном пандемии. Мы оказались поставлены на колеи из-за микроскопического вируса. Пандемия показала хрупкость нашего мира, - сказал генсек ООН.

Антониу Гутерреш добавил, что еще сто миллионов человек по всему миру могут оказаться на грани нищеты, а если пандемия продолжится, то во многих странах может возникнуть «голод исторических масштабов». Он указал, что многие регионы, которые ранее сумели добиться прогресса по искоренению нищеты и социального неравенства, за пару месяцев были отброшены на годы назад.

- Пандемия сравнивают с рентгеновским лучом, которые находит трещины в хрупком скелете общества, построенного нами. Он высвечивает повсеместные заблуждения и ложь, - добавил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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