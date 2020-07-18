18 Июль 2020 2020-07-18T17:29:15+03:00

Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Боевая подготовка российских ВС не связана с обострением на армяно-азербайджанской границе

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В российском министерстве обороны категорически отвергли какую-либо связь между внезапными мероприятиями по боевой подготовке войск и обострением на армяно-азербайджанской границе. Такое заявление в субботу, 17 июля, сделал замглавы военного ведомства России Александр Фомин, отвечая на вопросы журналистов.

Он объяснил, что проверка боевой готовности вооруженных сил России проходит в плановом порядке и является подготовкой к глобальным учениям "Кавказ-2020".

- Данные проверки проводят в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020". Они никаким образом не связаны с обострением боевых столкновений на границе Азербайджана и Армении, - подчеркнул Александр Фомин.

Напомним, что о внезапной проверке войск, дислоцирующихся на юго-западе Российской Федерации, стало известно несколько дней назад. Решение провести подготовку войск принял российские президент и Верховный главнокомандующий страны Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU