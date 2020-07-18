2020-07-18T17:46:07+03:00
В мире

Австралийская компания заплатит $28 тысяч за рекламу одежды, якобы способной защитить от COVID-19

Медики утверждают, что реклама является ложной и ни одна одежда в мире не обладает такими свойствами
Анастасия РЫШКОВА
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Австралийская компания заявила, что ее спортивная одежда защищает от коронавирусаАвстралийская компания заявила, что ее спортивная одежда защищает от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Австралийская компания спортивной одежды Lorna Jane нарушила закон и была оштрафована на $28 тыс. Производители утверждали, что спортивные майки, шорты, легенсы и худи защищают их владельцев от коронавируса. Об этом сообщил телеканал ABC.

"Возбудители различных грибковых и инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, могут оставаться на ровных поверхностях до четырех суток. Но благодаря нашей новой технологии LJ Shield они не смогут попасть на вашу одежду", - говорилось в тексте одной из рекламных компаний.

Медицинское сообщество Австралии обратило внимание на странную рекламу и дала комментарии по этой теме.

"Если вы думаете, что какие-то распыленные частицы на ткани способны разрушать "мембранные оболочки болезней", то у нас для вас плохие новости. Единственное, от чего способны избавить эти частицы, - это от денег в вашем кармане", - заявил председатель Королевской коллегии врачей общей практики Австралии Гарри Несполон.

Высказывания медиков привлекли внимание властей, которые решили наказать компанию за фальшивые данные и нарушение закона, согласно которому любая реклама несущая лжеутверждение о способности защитить или вылечить от болезней, запрещена без лицензии.

После вмешательства чиновников, компания Lorna Jane отказалась от ранее проведенной рекламной компании, принесла свои извинения и сообщила, что лишь продвигала новую линейку одежды.

На данный момент в Австралии выявлено 11 438 случаев заражения коронавирусом, из них 8 158 человек вылечились, число летальных исходов составило 118.

ИСТОЧНИК KP.RU

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