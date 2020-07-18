2020-07-18T17:39:03+03:00
Общество

Михаил Леус рассказал о погоде в курортных зонах России

Погода на побережье юга страны будет солнечной и по-летнему жаркой
Ксения АНУФРИЕВА
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Михаил Леус рассказал о погоде в курортных зонах РоссииМихаил Леус рассказал о погоде в курортных зонах РоссииФото: Виталий КАРНАУХ
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Пора отпусков и поездок на море в самом разгаре, поэтому многие жителей России интересует вопрос: какой же будет погода в традиционных курортных зонах страны? О прогнозе на юге европейской части России рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В ближайшую неделю на юге европейской части страны с погодой все будет довольно хорошо. Дожди ожидают только в горных районах, Кавказе и горах Крымского полуострова. А на побережьях погода будет преимущественно солнечная, а температура достаточно высокая, - рассказал синоптик.

Михаил Леус отметил, что температура воды уже опережает норму на 1-2 градуса по Цельсию, а воздух в курортных зонах в скором времени прогреется до 30 градусов тепла.

- В среднем, получается, на 2-3 градуса выше климатической нормы сейчас показатели температурного фонда в курортных регионах нашей страны, - добавил специалист.

Ранее специалисты Гидрометцентра рассказали, когда стоит ждать наступления летней жары в столичном регионе России. Послe аномальныx колебаний температур жителей Москвы в ближайшие пять дней ждет стабильная погода, а в начале следующей недели воздух в российской столице прогреется до 22-25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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