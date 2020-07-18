2020-07-18T17:51:21+03:00
В мире

Пожар уничтожил бесценные реликвии Франции в соборе в Нанте

Историк отметил, что основной причиной возгорания в храме, вероятнее всего, был поджог
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Пожар уничтожил бесценные реликвии Франции в соборе в НантеПожар уничтожил бесценные реликвии Франции в соборе в НантеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте были уничтожены бесценные французские реликвии. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил профессор Страсбургского университета Тома Сирет.

- Из-за пожара мир безвозвратно утратил реликвии нескольких столетий истории Нанта, сгорел странный орган, который был создан Жаком Жирарде в 1620 году, уничтожены витражи восточного фасада, созданные в 1499 году. Огонь в эти выходные унес с собой сокровища, которые смогли пережить революцию во Франции и бомбардировки Второй мировой войны. С этим фактом очень трудно смириться, - отметил Тома Сирет в интервью ТАСС.

Историк рассказал, что основной причиной пожара в соборе, вероятнее всего, был поджог. Эксперт подчеркнул, что на это указывают три очага возгорания, которые нашли пожарные внутри горящего строения. По данным французского МВД, добавил Сирет, только за прошлый год на территории страны зафиксировали более тысячи антихристианских актов, среди которых были и случаи вандализма в отношении соборов.

Как ранее писал сайт kp.ru, несмотря на масштаб возгорания пожарные считают, что собор в Нанте не повторит судьбу Нотр-Дама, крыша которого полностью сгорела и обрушилась в результате пожара в прошлом году. Огонь в эту субботу почти уничтожил старинный орган собора, однако крыша и перекрытия строения все еще не пострадали.

Во французском Нанте тушат пожар в Соборе святых Петра и Павла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нигерии погибло семь человек после взрыва самодельной бомбы
Определены самые популярные направления для путешествий на 2021 год
Сергей Собянин объявил о переносе поездок детей на летний отдых
Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства Москвы в 2020 году
Сергей Собянин назвал онлайн-образование Москвы в дни пандемии одним из самых подготовленных в мире
Сергей Собянин заявил о невозможности заменить очную форму обучения дистанционной
Генсек ООН: половина богатств Земли принадлежит 26 людям
Пожар уничтожил бесценные реликвии Франции в соборе в Нанте
Австралийская компания заплатит $28 тысяч за рекламу одежды, якобы способной защитить от COVID-19
Михаил Леус рассказал о погоде в курортных зонах России
Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом
В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса
Армения рассказала МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС
"И электронный формат – не панацея": Экономист рассказал, почему трудовые книжки должны уйти в прошлое
Пожарные считают, что горящий собор в Нанте не повторит судьбу Нотр-Дама