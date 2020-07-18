2020-07-18T18:45:32+03:00
В мире

В Нигерии погибло семь человек после взрыва самодельной бомбы

Полиция пока не сообщает детали следствия
Анастасия РЫШКОВА
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В Нигерии взорвалась самодельная бомбаВ Нигерии взорвалась самодельная бомбаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В штате Кацина на севере Нигерии, 18 июля произошел взрыв. По данным специалистов взорвалась самодельная бомба. В результате происшествия погибло семь человек и пятеро получили ранения, сообщает издание Punch.

ЧП произошло в районе деревни Ярдаги. В момент, когда работники сельского хозяйства шли собирать траву для животных, прогремел взрыв. Бомба была установлена на сельскохозяйственных угодьях.

Представитель местных правоохранительных органов подтвердили факт случившегося, отметив, что позже объявит подробности следствия.

Ранее, в январе, в штате Борно, на границе с Камеруном произошел подобный случай в результате которого погибли 30 человек, а 35 человек получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Бомбу установили на мосту, через который проходила группа людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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