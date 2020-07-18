2020-07-18T18:44:22+03:00
Общество

Определены самые популярные направления для путешествий на 2021 год

В будущем году ОАЭ могут стать наиболее востребованной страной для туристов
Ксения АНУФРИЕВА
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Определены самые популярные направления для путешествий на 2021 годОпределены самые популярные направления для путешествий на 2021 годФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Эксперты крупной швейцарской туркомпании проанализировали данные поисковых систем и запросы туристов из 131 государства, касающиеся будущего отпуска, и определили наиболее популярные и востребованные направления для путешествий на следующий год. Согласно исследованию, опубликованному в издании Lonely Planet, самым популярным направлением для туристов в 2021 году могут стать Объединенные Арабские Эмираты.

Оказалось, что жители Соединенных Штатов и Канады очень заинтересованы в будущих путешествиях по Японии, а граждане России хотят посетить Мексику. Европейцы ждут поездки на Мальдивы и другие курортные острова в грядущем году, а американцы с южного континента хотят посетить Перу. Австралийцы в качестве самого популярного направления выбрали Фиджи.

Список стран, которые станут наиболее популярными направлениями для туристов в 2021 году:

1 место: Объединенные Арабские Эмираты

2 место: Катар, Канада и США

3 место: Египет

4 место: Мальдивы

5 место: Перу

Напомним, что недавно, эксперты составили рейтинг самых безопасных стран мира для путешествий в текущем году, основываясь на индексе преступности в разных государствах. Лучше всего обстоят дела в Катаре, Тайване, Грузии, Омане, а также в Гонконге, Словении, Швейцарии и Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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