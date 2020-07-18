Доктор Мясников разрушил миф о вреде кофе

18 Июль 2020 2020-07-18T19:14:35+03:00

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Известный врач Александр Мясников высказал мнение о кофе. Он считает, что его вред преувеличен, а во многих случаях имеет положительны эффект на организм.

Так, популярный напиток способен предотвратить развитие цирроза и онкологические заболевания разных видов, сказал врач в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Мясников рекомендовал пить кофе людям, страдающих инфекционным гепатитом. Для того, чтобы поддерживать нормальное состояние больным достаточно выпивать по три-четыре чашки в день. Кроме этого, черный кофе способен снизить риск инфаркта, а также улучшить память.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше употреблять кофе. Его потребление в последние годы выросло на 97 процентов и достигло отметки в достигло отметки в 180 тысяч тонн готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU