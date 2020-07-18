Военный патруль РФ заблокировал бронетехнику США в Сирии

18 Июль 2020 2020-07-18T19:16:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена блокировка американской бронетехники российским военным патрулем на территории Сирии. Несколько военных автомобилей США, в числе которых были бронемашины класса MRAP преследовали военный патруль России по грунтовой дороге, после чего осуществили выезд на асфальт. Именно в этот момент их настигли российские военнослужащие, которых пытались преследовать американцы.

Бронемашины Штатов оказались заблокированы российской военной техников, в том числе и БТР патруля. На видео, опубликованном изданием «Русская весна», слышны переговоры солдат.

Американские солдаты попытались выяснить, на каком основании их колонну заблокировали. Российский офицер объяснил им, что эта территория принадлежит Сирии, где вооруженные силы РФ находятся по приглашению президента республики Башара Асада.

- На каком основании здесь находитесь вы?, - спросил у американцев офицер России. Далее он обратился к переводчику, сообщив, что американские военнослужащие передали своему генералу «убедительную просьбу» больше не преследовать российский патруль.

«Кто вас сюда звал?!» Армия России заблокировала военных США в Сирии и поставила их на место.

Как ранее писал сайт kp.ru, негласное противостояние российских и американских патрулей на сирийских дорогах уже давно стало обыденностью, но недавно вышло на новый уровень: военнослужащие России взяли на вооружение интересную тактику. На одном из видео видно, как боевые машины России перед преградившими дорогу американскими броневиками разъехались вправо-влево по обочинам. Американцы не успели отреагировать на неожиданный маневр оппонентов, и российские солдаты спокойно проскочили мимо «противников».

ИСТОЧНИК KP.RU