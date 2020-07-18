Собянин рассчитывает, что День города в Москве состоится по расписанию

18 Июль 2020 2020-07-18T19:31:12+03:00

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День города в Москве, скорее всего, состоится в этом году по расписанию, если ситуация с пандемии коронавируса значительно не ухудшится. В интервью kp.ru московский мэр Сергей Собянин выразил надежду на то, что ежегодные праздничные мероприятия в честь Дня города станут первым фестивалем в столице после введения ограничений из-за эпидемии.

- Я думаю, это будет первый фестиваль в Москве после пандемии, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем, если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости. Тогда есть очень высокая вероятность, что День города пройдет по расписанию. Полагаю, так и будет, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр российской столицы пожелал всем здоровья и хорошего настроения, а самое главное - уверенности в завтрашнем дне даже в столь непростые времена.

Напомним, что в этом году москвичи будут отмечать 873-летие своего города. Ежегодные праздник в столице, как правило, сопровождается ярким фестивалем, множеством интересных и грандиозных мероприятий, спектаклями с участием российских знаменитостей и ярмарками, на которых любой желающий может купить оригинальные сувениры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791120" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин: «День города в этом году состоится по расписанию».Мэр Москвы рассказал радио «Комсомольская правда» о том, как будет жить столица после пандемии

ИСТОЧНИК KP.RU