Эксперт рассказал, что гарантированно защитит работника от увольнения

18 Июль 2020 2020-07-18T19:51:38+03:00

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Основатель и генеральный директор Superjob Алексей Захаров рассказал о ситуации на рынке труда в эфире Радио «Комсомольская правда». Эксперт считает, что количество вакансий увеличилось по сравнению с апрелем, когда началась пандемия коронавируса.

«С конца апреля рынок начинает постепенно восстанавливаться. Если дно мы видели на размере активности в 40% от докризисной, то на прошлой неделе она была уже 75% от докризисной, то есть рынок потихоньку восстанавливается», - сказал Захаров.

Основываясь на опыте и статистике компании, генеральный директор Superjob заявил, что у любого специалиста есть шанс найти хорошую работу.

«На самом деле все просто. Если человек каждый день в своей профессии развивается, то рано или поздно он научится чему-то такому, что его защитит от увольнения в любом случае. Поэтому - постоянное обучение, самообучение необходимо», - подчеркнул Алексей Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU