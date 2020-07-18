Жириновский рассказал, когда станет известно имя нового хабаровского губернатора

18 Июль 2020 2020-07-18T19:58:28+03:00

Лидер ЛДПР на радио «Комсомольская правда» сообщил о судьбе кандидатур на должность главы региона от своей партии

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Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о судьбе кандидатур на должность врио губернатора Хабаровского края, которые предлагает партия. Глава политической фракции в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил надежду на то, что временно исполняющим обязанности главы региона снова будет назначен представитель Либерально-демократической партии, а имя нового и.о. губернатора будет известно уже в этот понедельник.

- Мне сказали, что президент подпишет приказ в понедельник. Два дня осталось подождать, и мы узнаем имя нового исполняющего обязанности хабаровского губернатора. Мы будем рады, если снова будет назначен врио от нашей партии, - рассказал политик.

Фамилия нового временно исполняющего обязанности губернатора Жириновскому неизвестна: по его словам, в настоящее время на должность рассматривают несколько кандидатур.

Как писал сайт kp.ru, сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля этого года в связи с расследованием дела организованной преступной группировки, которая совершила особо тяжкие преступления. Чиновнику предъявили обвинение в организации покушения на убийства и убийствах несколько бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU