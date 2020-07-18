2020-07-18T20:34:21+03:00
Политика

Ливия пообещала освободить пленных россиян в ближайшее время

МИД России задействовал все ресурсы для освобождения Шугалея и Суэйфана, арестованных в прошлом году
Ксения АНУФРИЕВА
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Ливия пообещала освободить пленных россиян в ближайшее времяЛивия пообещала освободить пленных россиян в ближайшее времяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ливийское правительство национального согласия заверило России, что в скором времени вопрос об освобождении двух пленных россиян будет окончательно решен. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что от ливийской стороны уже получены письменные заверения.

С самого начала расследования дела МИД России задействовал все каналы связи для освобождения плененных на территории Ливии сотрудников Фонда защиты национальных ценностей социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана.

- Мы регулярно поднимали данную тему в нажимном ключе на всех встречах с властями Триполи, - сообщила Мария Захарова, добавив, что российские представители не посещали пленных после их задержания, поскольку правительство национального согласия Ливии не предоставило такой возможности, а посольство России было эвакуировано с территории еще семь лет назад.

Напомним, что россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана арестовали в мае прошлого года. Их обвинили в попытке вмешаться в выборы президента государства и встрече с сыном бывшего лидера страны Саифом аль-Исламом Каддафи. В июне этого года, граждан РФ освободили из тюрьмы и отвезли в специальную виллу в Триполи. По сообщениям властей Ливии, условия их содержания там весьма удовлетворительные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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