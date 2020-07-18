2020-07-18T21:09:53+03:00
В мире

В столице Сирии произошел взрыв накануне выборов, погиб один человек

Еще один человек пострадал в результате взрыв двух устройств около мечети в Дамаске
Ксения АНУФРИЕВА
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В Сирии произошел взрыв накануне выборов, погиб один человекВ Сирии произошел взрыв накануне выборов, погиб один человекФото: Александр КОЦ
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Накануне выборов в Сирии в центре Дамаска произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал, сообщило вечером 18 июля сирийское информационное агентство SANA.

- Произошел взрыв двух взрывных устройств возле мечети Анас бен Малик в районе Нахр Айша в Дамаске. Один человек погиб, другой получил серьезные ранения, - говорится в сообщении. Причины взрыва и состояние пострадавшего не уточняются.

Напомним, что 19 июля в Сирии пройдут выборы в народный совет страны. Из-за пандемии коронавирусной инфекции власти республики были вынуждены перенести их с апреля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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