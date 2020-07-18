В столице Сирии произошел взрыв накануне выборов, погиб один человек
Накануне выборов в Сирии в центре Дамаска произошел взрыв. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал, сообщило вечером 18 июля сирийское информационное агентство SANA.
- Произошел взрыв двух взрывных устройств возле мечети Анас бен Малик в районе Нахр Айша в Дамаске. Один человек погиб, другой получил серьезные ранения, - говорится в сообщении. Причины взрыва и состояние пострадавшего не уточняются.
Раненные в результате взрыва человек уже госпитализирован в медицинское учреждение. Правоохранительные органы сирийской столицы оцепили район взрыва и проводят соответствующее расследование.
Напомним, что 19 июля в Сирии пройдут выборы в народный совет страны. Из-за пандемии коронавирусной инфекции власти республики были вынуждены перенести их с апреля этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU