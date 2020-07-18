Пожар в кафедральном соборе в Нанте потушили

18 Июль 2020 2020-07-18T21:00:00+03:00

Пожарные останутся около здания на ночь, чтобы убедиться в устранении угрозы

Изменить размер текста: A A

Специалисты пожарной службы французского города Нант удалось потушить пламя, которое охватило кафедральный собор Святых Петра и Павла. Об этом вечером 18 июля сообщил телеканал BFM, ссылаясь на пожарную службу департамента Атлантическая Луара.

Официальный представитель департамента Жером Ланглуа сообщил, что пожарные будут оставаться около здания собора ночью, чтобы убедиться в устранении угрозы нового возгорания. Причины пожара пока что выясняют специалисты, однако основная версия – поджог.

Напомним, что больше всего огонь повредил старинный орган, который создал в 1620 году Жак Жирарде и витражи на восточном фасаде здания от 1499 года. Несмотря на масштаб распространения пожара, крыша кафедрального готического собора не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU