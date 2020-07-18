2020-07-18T22:20:29+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за сутки

За один день медики выявили 259 тысяч зараженных
Ксения АНУФРИЕВА
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ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за суткиВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за суткиФото: REUTERS
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Всемирная организация здравоохранения в субботу, 18 июля, заявила о новом рекорде по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией. За один день врачи зафиксировали 259 тысяч новых инфицированных по всему миру, накануне их было более 237 тысяч, что было предыдущим суточным максимумом.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день во всех странах мира с начала пандемии выявлено более 13 миллионов случае заражения коронавирусной инфекцией. За сутки от болезни и осложнений после нее скончались 7 360 пациентов с подтвержденным диагнозом, общее число летальных исходов достигло отметки в 593 087.

Как ранее писал сайт Kp.ru, на дня испанские ученые в ходе своих исследований выявили очередной ранний симптом коронавируса – сыпь на ротовой полости пациентов и высыпания на коже. Кроме того, помимо легочной ткани коронавирус поражает еще и кровеносные сосуды, вызывая системное воспаление сосудистой стенки, которое в медицине называется васкулитом

ИСТОЧНИК KP.RU

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