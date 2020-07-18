2020-07-18T23:03:45+03:00
В мире

Эрдоган рассказал, когда Турция выпустит первый серийный электромобиль

В стране намерены запустить серийное производство
Юлия КЕКОВА
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Эрдоган рассказал, когда Турция выпустит первый серийный электромобильЭрдоган рассказал, когда Турция выпустит первый серийный электромобильФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах по выпуску электромобиля.

По его словам, запустить первое серийное производство такого средства передвижения в стране скорее всего удастся к концу 2022 года.

- За ближайшие 18 месяцев мы планируем завершить строительство завода, а уже к концу 2022 года с конвейера сойдет первый серийный электромобиль турецкого производства, - заявил глава государства на церемонии закладки фундамента автозавода в провинции Бурса, сообщает агентство Anadolu.

Также по мнению турецкого лидера, этого проекта в Турции ждали 60 лет. Он назвал закладку фундамента завода "золотым звеном" в цепи общенациональных мегапроектов.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Турции представили прототипы первых отечественных автомобилей - электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан. Объем инвестиций в этот проект составляют порядка 22 миллиарда турецких лир (3,7 миллиарда долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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