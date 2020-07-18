Российский посол отверг обвинения в шпионаже за разработкой британской вакцины

18 Июль 2020 2020-07-18T23:31:48+03:00

Андрей Келин заявил, что Россия никуда не вмешивалась

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Посол России в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения в том, что спецслужбы РФ якобы пытались "украсть" исследования вакцин против коронавируса.

- Я вообще не верю в эту историю, в этом нет даже никакого смысла, - заявил дипломат на шоу BBC Andrew Marr Show.

Сообщается, что накануне службы безопасности Великобритании заявили, что неустановленные хакеры, нацеленные на разработчиков вакцин и информацию о создании препарата, "почти наверняка" действовали как "часть российских спецслужб".

При этом, по данным спецслужб государства, российская сторона якобы могла пытаться не только "украсть" возможный состав вакцины от covid-19, над которой трудятся ученые Великобритании, но и была нацелена на получение информации о разработках "рецепта" сыворотки в США и Канаде.

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире уже перевалило за 14 миллионов. Также 18 июля в ВОЗ заявили о новом суточном рекорде новых случаев инфицирования covid-19 - за один день медики выявили 259 тысяч заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU